mariya_content

Качественное наполнение сайт контентом на различных CMS!
Большой опыт работы контент-менеджером.
Опыт работы с Prom, WordPress, OpenCart, Joomla, Drupal, Wix, самописные сайты.
Наполнение сайтов, интернет магазинов, каталогов товаров, корректировка и
обновление цен на сайте, размещением статей, текстов, поиск и
обработка изображений.
Работа основная, по этому готова уделить проекту максимальное время.
Тематика наполненных мною сайтов:
- юридическая
- медицинская
- детские товары
- автомобильные запчасти
- напольные покрытия
- товары для строительства
- косметика
- клининговые услуги
- товары для спорта
- товары для рыбалки
И многое другое.
Оплата: WebMoney, Приват.
Буду рад сотрудничеству!