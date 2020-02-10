mariya_content

Качественное наполнение сайт контентом на различных CMS!

Большой опыт работы контент-менеджером.

Опыт работы с Prom, WordPress, OpenCart, Joomla, Drupal, Wix, самописные сайты.

Наполнение сайтов, интернет магазинов, каталогов товаров, корректировка и

обновление цен на сайте, размещением статей, текстов, поиск и

обработка изображений.

Работа основная, по этому готова уделить проекту максимальное время.

Тематика наполненных мною сайтов:

- юридическая

- медицинская

- детские товары

- автомобильные запчасти

- напольные покрытия

- товары для строительства

- косметика

- клининговые услуги

- товары для спорта

- товары для рыбалки

И многое другое.

Оплата: WebMoney, Приват.

Буду рад сотрудничеству!