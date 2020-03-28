mariyagran

Видеомонтаж

Если Вы ищите видеомонтажёра, который быстро, недорого, а главное качественно сделает из обычного видеоряда, красивый и динамичный видеоролик, то мои услуги Вам в помощь!

Можете убедиться в моём профессионализме, посмотрев примеры моих работ здесь:

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Ещё я на данный момент работаю в студенческом телевиденье, и поэтому могу легко и быстро могу подобрать нужные кадры к любому тексту.Вот сами репортажи : https://vk.com/videos-12659764?z=video-12659764_456239496%2Fclub12659764%2Fpl_-12659764_-2