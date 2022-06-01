mariyapolarnaya

Немного обо мне

Здравствуйте, меня зовут Мария. Занимаюсь фрилансом с 2017 года! Основатель и руководитель нескольких успешных проектов в прошлом,а сейчас SMM-специалист. Буду рада помочь вам в следующем :

-умею взаимодействовать с графическими редакторами и фотостоками

-занимаюсь профессиональным сторисмейкингом

-знаю как писать привлекательные текста

-умею работать с контентом

-знаю возможности и ограничения социальных сетей

-понимаю специфику продвижения в Instagram и TikTok

-умею анализировать ЦА, конкурентов и разрабатывать стратегию продвижения

-имеется опыт ведения таргетированной рекламы