mariyapolarnaya

Немного обо мне
Здравствуйте, меня зовут Мария. Занимаюсь фрилансом с 2017 года! Основатель и руководитель нескольких успешных проектов в прошлом,а сейчас SMM-специалист. Буду рада помочь вам в следующем :
-умею взаимодействовать с графическими редакторами и фотостоками
-занимаюсь профессиональным сторисмейкингом
-знаю как писать привлекательные текста
-умею работать с контентом
-знаю возможности и ограничения социальных сетей
-понимаю специфику продвижения в Instagram и TikTok
-умею анализировать ЦА, конкурентов и разрабатывать стратегию продвижения
-имеется опыт ведения таргетированной рекламы