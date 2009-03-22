marizi

Мария Зимовская marizi

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Опыт работы: 2 года дизайнером выставочных стендов, полтора из которых работаю фрилансером.

Так же занимаюсь созданием логотипов фирменым стилем.

Иллюстрация книг. Создание персонажей. Открытки.

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