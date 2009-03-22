Опыт работы: 2 года дизайнером выставочных стендов, полтора из которых работаю фрилансером.
Так же занимаюсь созданием логотипов фирменым стилем.
Иллюстрация книг. Создание персонажей. Открытки.
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Портфолио
- Стенд Франк124 просмотра
- Стенд Сити Парфюм (другой вид)110 просмотров
- Стенд Сити Парфюм123 просмотра
- Стенд Сладкий Орешек (другой вид)206 просмотров
- Стенд Сладкий Орешек165 просмотров
- Персонаж 6 (аниме)139 просмотров
- Персонаж 5 (аниме)165 просмотров
- Персонаж 4 (аниме)173 просмотра
- Персонаж 3 (аниме)172 просмотра
- Персонаж 2 (аниме)170 просмотров
- Персонаж 1 (аниме)172 просмотра
- Слепая любовь165 просмотров