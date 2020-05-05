UI/UX designer

Здравствуйте!

Я Web&UI/UX Designer с опытом работы в веб разработке, дизайне и маркетинге.

Мои преимущества:

- Я разбираюсь в основах композиции, колористики и типографики.

- Понимаю принципы юзабилити, психологию пользователей, потребности и поведение с точки зрения бизнеса.

- Внимателен к деталям: слежу за отступами, сортировкой слоев проекта по папкам и сдачи.

- Люблю создавать чистые и свежие дизайны.

- Умею кратко и ясно обосновывать свои решения и объяснять "почему именно так?".

- Соблюдаю дедлайны!

- Понимаю основы вёрстки - HTML и CSS!

- Опыт в адаптивном веб-дизайне и создании его на любых устройствах.

- Wireframing, Prototyping

Работаю. в таких программах:

• Figma

• Abobe (Photoshop, Illustrator, XD)

• Sketch

• Tilda

• Mira

Портфолио:

https://www.behance.net/mm_oo_16aca8

Большинство проектов не выкладываю, но в любой момент могу показать)

Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Марк.