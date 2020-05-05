Здравствуйте!
Я Web&UI/UX Designer с опытом работы в веб разработке, дизайне и маркетинге.
Мои преимущества:
- Я разбираюсь в основах композиции, колористики и типографики.
- Понимаю принципы юзабилити, психологию пользователей, потребности и поведение с точки зрения бизнеса.
- Внимателен к деталям: слежу за отступами, сортировкой слоев проекта по папкам и сдачи.
- Люблю создавать чистые и свежие дизайны.
- Умею кратко и ясно обосновывать свои решения и объяснять "почему именно так?".
- Соблюдаю дедлайны!
- Понимаю основы вёрстки - HTML и CSS!
- Опыт в адаптивном веб-дизайне и создании его на любых устройствах.
- Wireframing, Prototyping
Работаю. в таких программах:
• Figma
• Abobe (Photoshop, Illustrator, XD)
• Sketch
• Tilda
• Mira
Портфолио:
https://www.behance.net/mm_oo_16aca8
Большинство проектов не выкладываю, но в любой момент могу показать)
Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.
Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Марк.
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