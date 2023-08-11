Отзывчивые и качественные сайты в срок - вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность, Flexbox, Grid, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.
Преимущества работать со мной:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстке на основе макета для ПК, что экономит Ваш бюджет и не требует заказ дополнительных макетов дизайна
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уж включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку без всяких споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно что бы клиент остался доволен!
Род занятий:
Вертска кроссбраузерная, валидная, адаптивная
Верстаю из PSD, Figma, Zeplin
Адаптивность, отзывчивость(responsive), резина
CSS3/JS анимация сайтов.
Портфолио
- Personal blog 5page +adaptiv HTML,CSS,JSнет просмотров
- Landing car site +adaptive +animations HTML,CSS,JSнет просмотров