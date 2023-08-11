Отзывчивые и качественные сайты в срок - вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом и адаптивностью

Отзывчивые и качественные сайты в срок - вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность, Flexbox, Grid, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.

Преимущества работать со мной:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстке на основе макета для ПК, что экономит Ваш бюджет и не требует заказ дополнительных макетов дизайна

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уж включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку без всяких споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно что бы клиент остался доволен!

Род занятий: