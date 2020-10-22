markalexandrov

Марк markalexandrov

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка под маркировку товаров

На текущий момент: разработка мобильного приложения на Andriod для системы маркировки товаров https://getmark.ru/ под "Честный ЗНАК".

Полностью прошёл обучение по обязательной маркировке товаров, api, интеграции и настройке. Знаю всю логику и процессы маркировки товаров, что из себя представляет код Data Matrix (как он работает, как считывать и передавать).

До 2019 года:

  • разработка мобильных приложений для Android: ПДД тест, простых игр, журнал расходов
  • настройка и сопровождение программ для бухгалтерии предприятий 1С