markalexandrov

Разработка под маркировку товаров
На текущий момент: разработка мобильного приложения на Andriod для системы маркировки товаров https://getmark.ru/ под "Честный ЗНАК".
Полностью прошёл обучение по обязательной маркировке товаров, api, интеграции и настройке. Знаю всю логику и процессы маркировки товаров, что из себя представляет код Data Matrix (как он работает, как считывать и передавать).
До 2019 года:
- разработка мобильных приложений для Android: ПДД тест, простых игр, журнал расходов
- настройка и сопровождение программ для бухгалтерии предприятий 1С
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