markalexandrov

Разработка под маркировку товаров

На текущий момент: разработка мобильного приложения на Andriod для системы маркировки товаров https://getmark.ru/ под "Честный ЗНАК".

Полностью прошёл обучение по обязательной маркировке товаров, api, интеграции и настройке. Знаю всю логику и процессы маркировки товаров, что из себя представляет код Data Matrix (как он работает, как считывать и передавать).

До 2019 года: