markar

Евгения markar

 
62 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональный журналист, редактор, PR-щик, копирайтер. Писала рекламные статьи еще тогда, когда еще никто не знал, "с чем их едят"

В профессии  - около двадцати лет. Занималась разработкой концепции, созданием, позиционированием и выводом  на рынок нескольких  всеукраинских изданий,затрагивающих разные сегменты рынка: медицина (для потребителей и специалистов

рынка медицинских услуг), для операторов рынка канцелярских товаров, для  сферы агробизнеса. Вывела в свет издание,освещающее проблемы развития сельских территорий, ориентированный на органы

местного самоуправления.  Занимаемые должности:зам.главного редактора, главный редактор, выпускающий редактор. Работаглавным редактором общественно-политической газеты.Работала  редактором отделов в деловых изданиях, посвященных маркетингу, рекламе, PR, HR-консалтингу,  бизнес-коммуникациям, здравоохранению ифармакологии.