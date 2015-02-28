Профессиональный журналист, редактор, PR-щик, копирайтер. Писала рекламные статьи еще тогда, когда еще никто не знал, "с чем их едят"

В профессии - около двадцати лет. Занималась разработкой концепции, созданием, позиционированием и выводом на рынок нескольких всеукраинских изданий,затрагивающих разные сегменты рынка: медицина (для потребителей и специалистов

рынка медицинских услуг), для операторов рынка канцелярских товаров, для сферы агробизнеса. Вывела в свет издание,освещающее проблемы развития сельских территорий, ориентированный на органы

местного самоуправления. Занимаемые должности:зам.главного редактора, главный редактор, выпускающий редактор. Работаглавным редактором общественно-политической газеты.Работала редактором отделов в деловых изданиях, посвященных маркетингу, рекламе, PR, HR-консалтингу, бизнес-коммуникациям, здравоохранению ифармакологии.