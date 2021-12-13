markdyachenko

Здравствуйте, меня зовут Марк, и я с радостью помогу тебе в оказании услуг.

Я работаю в Photoshop уже 4 года, и очень хорошо знаю- это приложение. Практически любую вашу задумку могу осуществить в реальность.Теперь к деталям.

Я работаю в таких программах как:-Adobe Photoshop CS/CC-Adobe Premier Pro-Adobe Illustrator-Adobe Photoshop Lightroom(И многие другие приложения)

Предоставляю услуги:-Создание логотипа.-Восстановление логотипа.-Создание любого дизайна.-Работа с векторной/растровой графикой.-Обработка фото.-Создание рекламного макета.-Создание дизайна чек-листов.-Создание баннеров, как обычных так и Web. -Создание визиток.-Создание меню.-Иконки приложений.И многое другое...Если вас и вправду заинтересовали мои услуги, я всегда только рад вам помочь! Обращайтесь с любой просьбой, ведь, всегда можно воплотить задуманное!!