markelov82

Специалист по контекстной рекламе

Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс ДиректВнедрение CRM Call TrackingСоздание и настройка Рекламных кампании в поисковых системах Яндекс Директ Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс ДиректНавыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ