marketing-profi

Улучшаю бизнес с помощью внедрения интернет маркетинга

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Меня зовут Кривицкий Кирилл, я интернет-маркетолог. В сфере интернет-маркетинга уже более 3 лет.

Контакты

E-mail: [email protected]

Телефон: +79058004775 (whatsApp, Телеграм)

Отзывы о моей работе на других фриланс биржах

YouDo - 17 отзывов

FL.ru﻿ - 4 отзыва

Сайты - это инструмент продаж, при их создании нужен человек, который знает про интернет маркетинг, который может составить правильное ТЗ для программиста. Чтобы потом сайт проще находился в поиске Яндекса, Google, а также отвечал на все необходимые вопросы посетителя, в том числе почему он должен купить товар именно здесь (и это не всегда самая низкая цена)

Сайт и реклама в интернете - это инвестирование в бизнес плюс текущие расходы.

Я предлагаю комплексное решение связанные с продвижением сайтов и увеличением продаж через интернет (SEO, контекстная реклама в Яндексе, Google, таргетированная реклама в соц.сетях и т.д.)

Лучшие показатели работы к которым стремлюсь - это наличие заявок на сайте, в группе в соц.сетях, а затем продажи (которые также надо анализировать, если они не происходят) - показатели переходов, количество посетителей сайта это вторично.

Ответственный. Подхожу к решению задач творчески.

Основные навыки:

SEO-оптимизация сайтов

Яндекс.Директ + Google Adwords

Администрирование сайтов.

Разбираюсь в сайтах на wordpress + программирование под wordpress

Копирайтинг

Настройка премиум тем для Wordpress

Работаю с предоплатой 50% вперед, 50% в конце.

Или 30% + 30% + 40%

ИП Кривицкий Кирилл Евгеньевич

ИНН 662941186436

ОГРНИП 317665800042392

Банк

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА

Расчётный счёт

40802810602500004395

Корреспондентский счёт

30101810845250000999

БИК

044525999

WebMoney R150563235203

При необходимости могу выставлять счет (без НДС) и оформить договор.