marketing-profi

Необходимо сверстать лендинг Бюджет 2500 рублей Срок 1-2 дня Обязательно кроссбраузерно + адаптив Так же проверяем на скорость загрузки страниц https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Показатель не ниже 70 баллов ...
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Меня зовут Кривицкий Кирилл, я интернет-маркетолог. В сфере интернет-маркетинга уже более 3 лет.
Контакты
E-mail: [email protected]
Телефон: +79058004775 (whatsApp, Телеграм)
Отзывы о моей работе на других фриланс биржах
YouDo - 17 отзывов
FL.ru - 4 отзыва
Сайты - это инструмент продаж, при их создании нужен человек, который знает про интернет маркетинг, который может составить правильное ТЗ для программиста. Чтобы потом сайт проще находился в поиске Яндекса, Google, а также отвечал на все необходимые вопросы посетителя, в том числе почему он должен купить товар именно здесь (и это не всегда самая низкая цена)
Сайт и реклама в интернете - это инвестирование в бизнес плюс текущие расходы.
Я предлагаю комплексное решение связанные с продвижением сайтов и увеличением продаж через интернет (SEO, контекстная реклама в Яндексе, Google, таргетированная реклама в соц.сетях и т.д.)
Лучшие показатели работы к которым стремлюсь - это наличие заявок на сайте, в группе в соц.сетях, а затем продажи (которые также надо анализировать, если они не происходят) - показатели переходов, количество посетителей сайта это вторично.
Ответственный. Подхожу к решению задач творчески.
Основные навыки:
- SEO-оптимизация сайтов
- Яндекс.Директ + Google Adwords
- Администрирование сайтов.
- Разбираюсь в сайтах на wordpress + программирование под wordpress
- Копирайтинг
- Настройка премиум тем для Wordpress
Или 30% + 30% + 40%
ИП Кривицкий Кирилл Евгеньевич
ИНН 662941186436
ОГРНИП 317665800042392
Банк
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. МОСКВА
Расчётный счёт
40802810602500004395
Корреспондентский счёт
30101810845250000999
БИК
044525999
WebMoney R150563235203
При необходимости могу выставлять счет (без НДС) и оформить договор.
- $40HTML-верстка25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Необходимо нарисовать дизайн лендинга, строительство домов под ключ, по имеющемуся прототипу (мокапс) Бюджет 2500 рублей Срок 14.07 - 9.00 по МСК Приоритет тем, кто уже работал в данной тематике и знает некоторые ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад