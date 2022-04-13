Ирина Запатычна marketing-smmmarketing-smm
26 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Маркетолог/SMM-менеджер
Окончила курсы Нетологии: “SMM-менеджер” и “Интернет-маркетолог”. Имею высшее образование по рекламе и PR. Прошла тренинг по продажам.
Работала в компании по производству хлебопекарного оборудования (b2b), увеличила кол-во лидов на 30%.
Разработала маркетинговую стратегию для бренда косметики «Mirra», которая известна в 200 городах мира, составила медиаплан для увеличения продаж на 10%.
Разработала SMM - стратегию для психолога Александра Рязанцева для увеличения заполненных форм через соцсети на 60%.
Hard Skills
- Интернет-маркетинг и все, что с ним связано - от аналитики и создания стратегии продвижения, до работы с подрядчиками, подготовки РК в рекламных кабинетах и создания отчетности.
- SMM-продвижение - от аналитики и создания стратегии, до написания текстов, создания дизайна, tone of voice и комьюнити.
- Создание лендингов и чат-ботов
- Креативность
- Управление личным временным ресурсом
- Целеустремленность
- Аналитический склад ума
- Развитый эмоциональный интеллект
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Отрисовка иконок для хайлайтов59 просмотров
- Технический SEO-аудит для компании Mirra43 просмотра
- Составила сетку для Instagram для Александра Рязан48 просмотров
- Составила сетку для Instagram41 просмотр
- Контент-план для комапании "MotherCare"37 просмотров
- Контент-план для компании "Rusimex"42 просмотра
- Контент-план для косметической компании "Mirra"36 просмотров
- Создание сайта-портфолио27 просмотров
- Чат-бот для Александра Рязанцева42 просмотра
- Активация в группе ВК, "Салым Петролеум"45 просмотров
- Продвижение PicsArt в TikTok40 просмотров