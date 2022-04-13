marketing-smm

Ирина Запатычна marketing-smm

 
26 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Маркетолог/SMM-менеджер

Окончила курсы Нетологии: “SMM-менеджер” и “Интернет-маркетолог”. Имею высшее образование по рекламе и PR. Прошла тренинг по продажам.

Работала в компании по производству хлебопекарного оборудования (b2b), увеличила кол-во лидов на 30%.

Разработала маркетинговую стратегию для бренда косметики «Mirra», которая известна в 200 городах мира, составила медиаплан для увеличения продаж на 10%.

Разработала SMM - стратегию для психолога Александра Рязанцева для увеличения заполненных форм через соцсети на 60%.

Hard Skills

  • Интернет-маркетинг и все, что с ним связано - от аналитики и создания стратегии продвижения, до работы с подрядчиками, подготовки РК в рекламных кабинетах и создания отчетности.
  • SMM-продвижение - от аналитики и создания стратегии, до написания текстов, создания дизайна, tone of voice и комьюнити.
  • Создание лендингов и чат-ботов
Soft Skills
  • Креативность
  • Управление личным временным ресурсом
  • Целеустремленность
  • Аналитический склад ума
  • Развитый эмоциональный интеллект
Портфолио
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