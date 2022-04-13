Маркетолог/SMM-менеджер

Окончила курсы Нетологии: “SMM-менеджер” и “Интернет-маркетолог”. Имею высшее образование по рекламе и PR. Прошла тренинг по продажам.

Работала в компании по производству хлебопекарного оборудования (b2b), увеличила кол-во лидов на 30%.

Разработала маркетинговую стратегию для бренда косметики «Mirra», которая известна в 200 городах мира, составила медиаплан для увеличения продаж на 10%.

Разработала SMM - стратегию для психолога Александра Рязанцева для увеличения заполненных форм через соцсети на 60%.

Hard Skills

Интернет-маркетинг и все, что с ним связано - от аналитики и создания стратегии продвижения, до работы с подрядчиками, подготовки РК в рекламных кабинетах и создания отчетности.

SMM-продвижение - от аналитики и создания стратегии, до написания текстов, создания дизайна, tone of voice и комьюнити.

Создание лендингов и чат-ботов

Креативность

Управление личным временным ресурсом

Целеустремленность

Аналитический склад ума

Развитый эмоциональный интеллект

Soft Skills