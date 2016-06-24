marketing62

Срочно! На одном сайте по разным папкам раскиданы 22 региона. Нужно для каждого из них сделать свой поддомен. Это нужно для того, чтоб установить на каждый регион свой виджет обратного звонка, который будет переадресовывать ...
- $31HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужно отрисовать несколько страниц сайта. Прикрепляю ТЗ. Сроки – неделя. Работа по следующей схеме: нарисовал, прислал картинку на согласование, согласовал, оплатил, прислал в PSD. Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги. ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Нужно отрисовать несколько страниц сайта. Прикрепляю ТЗ. Сроки – неделя. Работа по следующей схеме: нарисовал, прислал картинку на согласование, согласовал, оплатил, прислал в PSD. Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Тема: "ТОП 5 советов по работе с дверной компанией." Размер 1000 - 1500 символов. Статья должна быть структурирована, логична и интересна для читателя (покупателя двери). Уникальность не меньше 75%. Срок 24 часа с момента начала ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
На фото должны быть изображены 11 межкомнатных дверей премиум класса, лучше дизайнерские. Двери должны быть установлены в интерьер (или в фотошопе качественно подставлены) из магазина дверей фото не нужны. Разве только их можно изобразить как ...Фотосъемка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно фото пожилого мужчины славянской внешности с ребёнком около входной двери. Фото должно быть не из фотобанка. Нужно реальное фото, живое, LIFE! Порядок работы следующий: - присылаете фото с водяными знаками ...Фотосъемка5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Нужно отредактировать картинки и залить их на сайт. Срок 1 час. Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги по факту выполненной работы. ВАЖНО!!! ПОСТОЯННО БЫТЬ НА СВЯЗИ! ОПЕРАТИВНО ОТВЕЧАТЬ НА СООБЩЕНИЯ!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $8
Идентификаторы для Яндекс Метрики. Всего порядка 6-7 идентификаторов. На одном сайте установить идентификатор SUCCESS на страницу благодарности, на другом проставить 6 идентификаторов ORDER. Срок на выполнение задания 30 минут. Оплата по факту выполненных работ на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $46
Необходимо сделать сайт уникальным. А именно изменить некоторые картинки, цвета формы, добавить/удалить кнопки. Пример: Было: http://joxi.ru/Dr84KeJukgZler, стало: http://joxi.ru/L21XLexS61GZRm Было: http://joxi.ru/zANa0ZPulGJ512, стало: http://joxi.ru/MAjb0VLfv9RXwA Было: http://joxi.ru/MAjb0VLfv9RXwA, стало: http://joxi.ru/v29XQeqSGMdklm И так далее. В принципе ничего сложного. FTP доступ дам. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад