marketing62

Александр marketing62

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется грамотный верстальщик.

    $31

    Срочно!  На одном сайте по разным папкам раскиданы 22 региона. Нужно для каждого из них сделать свой поддомен. Это нужно для того, чтоб установить на каждый регион свой виджет обратного звонка, который будет переадресовывать ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу web-дизайнера!

    $70

    Нужно отрисовать несколько страниц сайта. Прикрепляю ТЗ. Сроки – неделя.   Работа по следующей схеме: нарисовал, прислал картинку на согласование, согласовал, оплатил, прислал в PSD. Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги.   ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен веб-дизайнер

    $70

    Нужно отрисовать несколько страниц сайта. Прикрепляю ТЗ. Сроки – неделя.  Работа по следующей схеме: нарисовал, прислал картинку на согласование, согласовал, оплатил, прислал в PSD. Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги.   ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно написать тематическую статью для магазина дверей.

    $5

    Тема: "ТОП 5 советов по работе с дверной компанией." Размер 1000 - 1500 символов. Статья должна быть структурирована, логична и интересна для читателя (покупателя двери). Уникальность не меньше 75%. Срок 24 часа с момента начала ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочно нужно 11 реальных фото!

    На фото должны быть изображены 11 межкомнатных дверей премиум класса, лучше дизайнерские. Двери должны быть установлены в интерьер (или в фотошопе качественно подставлены) из магазина дверей фото не нужны. Разве только их можно изобразить как ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочно требуется профессиональное фото!

    Нужно фото пожилого мужчины славянской внешности с ребёнком около входной двери. Фото должно быть не из фотобанка. Нужно реальное фото, живое, LIFE!  Порядок работы следующий:   - присылаете фото с водяными знаками   ...

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется грамотный веб-дизайнер

    $2

    Нужно отредактировать картинки и залить их на сайт. Срок 1 час. Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги по факту выполненной работы. ВАЖНО!!! ПОСТОЯННО БЫТЬ НА СВЯЗИ! ОПЕРАТИВНО ОТВЕЧАТЬ НА СООБЩЕНИЯ!

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа для верстальщика! Установить идентификаторы целей.

    $8

    Идентификаторы для Яндекс Метрики. Всего порядка 6-7 идентификаторов. На одном сайте установить идентификатор SUCCESS на страницу благодарности, на другом проставить 6 идентификаторов ORDER. Срок на выполнение задания 30 минут. Оплата по факту выполненных работ на ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен веб-дизайнер.

    $46

    Необходимо сделать сайт уникальным. А именно изменить некоторые картинки, цвета формы, добавить/удалить кнопки.  Пример:  Было: http://joxi.ru/Dr84KeJukgZler, стало: http://joxi.ru/L21XLexS61GZRm Было: http://joxi.ru/zANa0ZPulGJ512, стало: http://joxi.ru/MAjb0VLfv9RXwA Было: http://joxi.ru/MAjb0VLfv9RXwA, стало: http://joxi.ru/v29XQeqSGMdklm И так далее. В принципе ничего сложного. FTP доступ дам. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

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Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$5
2 балла
9 лет назад
Нужно написать тематическую статью для магазина дверей.
Если кому-то хочется потратить свое время впустую, то Вам - к Александру: проблемы с коммуникацией, нулевая постановка задачи, кидалово с оплатой.