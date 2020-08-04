marketing_ekb

Настройка рекламы и создание сайтов

Упакуем для вас сайт или аккаунт в инстаграм

Настроим таргетированную рекламу в Инстаграм и Фейсбук

Настроим контекстную рекламу в Яндекс.Директ

Мы понимаем, что для вас важно и избавляемся от главных проблем

Вам больше не придется:

Сливать рекламный бюджет

Не понимать количество заявок, их цену и окупаемость вложений

Срывать сроки

Разрабатывать рекламные материалы самостоятельно

Останавливать рекламную компанию ВНЕПЛАНОВ