marketing_ekb

Виталий marketing_ekb

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка рекламы и создание сайтов

Упакуем для вас сайт или аккаунт в инстаграм

Настроим таргетированную рекламу в Инстаграм и Фейсбук

Настроим контекстную рекламу в Яндекс.Директ

Мы понимаем, что для вас важно и избавляемся от главных проблем

Вам больше не придется: 

Сливать рекламный бюджет

Не понимать количество заявок, их цену и окупаемость вложений

Срывать сроки

Разрабатывать рекламные материалы самостоятельно

Останавливать рекламную компанию ВНЕПЛАНОВ