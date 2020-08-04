marketing_ekb

Виталий marketing_ekbmarketing_ekb
23 годаРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настройка рекламы и создание сайтов
Упакуем для вас сайт или аккаунт в инстаграм
Настроим таргетированную рекламу в Инстаграм и Фейсбук
Настроим контекстную рекламу в Яндекс.Директ
Мы понимаем, что для вас важно и избавляемся от главных проблем
Вам больше не придется:
Сливать рекламный бюджет
Не понимать количество заявок, их цену и окупаемость вложений
Срывать сроки
Разрабатывать рекламные материалы самостоятельно
Останавливать рекламную компанию ВНЕПЛАНОВ
Действие аккаунта приостановлено!