marketing_pr

Творческая лаборатория «АБРО»

Творческая лаборатория «АБРО» существует на рынке с 2008 года. За эти годы работы наша компания приобрела большой опыт, хорошее портфолио, силы и возможности для реализации и развития любых интернет проектов. Мы создаем и продвигаем интернет проекты по всей России и за ее пределами.С многими партнерами и проектами мы работаем на постоянной основе и нас могут рекомендовать, как ответственных исполнителей. Мы - молодая, энергичная и ответственная команда специалистов в сфере IT-технологий и интернет-маркетинга.Наша компания активно развивает знания своих специалистов и принимает участие в различных семинарах, посвященным интернет- и бизнес-технологиям, поэтому мы всегда сможем проконсультировать вас и подобрать методы и инструменты для максимальной отдачи вашего интернет проекта.