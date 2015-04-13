marketingvam

Маркетинг, дизайн, видеомонтаж

Цель: удаленная работа маркетологом (интернет-маркетинг, трейд-маркетинг, менеджер

интернет-проекта).Тип работы:желательно проектная (не разовая).

Почему со мной Выгодно работать:

Нацелена на результат. Рост ваших продаж, это доказательство моего профессионализма;

Имею разносторонний опыт в работе, офф-лайн ионлайн, опыт ведения маркетинговых проектов «с нуля»;

Самостоятельность, мотивированность на работу;

Умею создавать интересный контент для продвижения в интернете: баннеры, слайд-шоу, электронные открытки;

Умею писать хорошие тексты (опыт написания контента на сайт, для полиграфии, слоганов и тд);

Большой опыт в трейд-маркетинге «в2в» в каналах сбыта: дистрибьюторы, оптовое звено,

розничные сети, конечные потребители;

Знание сайтостроения Wordpress, Joomla (могу размещать контент);

Опыт проведения маркетинговых исследований,разработки новых продуктов;

9 лет работы в маркетинге. Знание маркетинговых инструментов в различных сферах бизнеса: производство, продажа услуг, оптовая продажа, розничная сеть, ресторанный маркетинг, мебельный бизнес, издательство.

Знание программи сервисов: Photoshop,Movie Maker 2.6, Сorel Drave, Flach ProfessionalC6, Megaplan, Easy jif Аnimator, Студия Эффектов, Power Point, 1С 8, Skype, Camtasia, File Zilla FTP, Webmoney, Яндекс Деньги, YouTube, Авито, Wordpress, CPApartner. Образование: высшее, специальность маркетинг.Тренинги: проведение телефонных переговоров, продажи услуг. Обучающиекурсы (удаленно) 2013-2014г: Курс «Ландшафтный дизайн»; Курс «Создание баннеров»; Курс «Дизайн для интернет-маркетологов,веб-дизайнеров», Курс «Мастер CPA», Курс «Администрирование групп в Контакте», Курс «Создание блога на Wordpress», Курс «Cоздание сайта на базе Joomla», Курс «Эффективный е-mail маркетинг» + обучающие вебинары по теме маркетинга, продаж, интернет-маркетинга.

Моепортфолио:http://youtu.be/QGzHIJLDYPg