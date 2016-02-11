Реклама и маркетинг

Я Шутенко Андрей Юрьевич, мой опыт в области рекламы, маркетинга и продаж составляет 7 лет. Свободно владею графическими редакторами, имею успешный опыт в медиапланировании и разработке рекламных концепций, создании brandbook, разработке стратегий продаж для различных направлений бизнеса. Профессионально специализируюсь на написании продающих текстов и статей, создании рекламного дизайна (наружная реклама, раздаточные материалы и т.д.), обучении менеджеров по продажам и разработке мотивационных программ. Эффективно провожу анализ рынка и конкурентной среды с применением на практике, полученных результатов. Так же разрабатываю бизнес- планы, маркетинг-планы, антикризисные стратегии и результативные коммерческие предложения.