Я специалист по созданию и поддержанию персональной разработки имиджа и репутации личности, компании

Я хочу предложить разработку и анализ вашего Instagram-аккаунта, сайта.

Что я могу и умею: для визуального контента организовать фотосессию (если не будет хватать уже имеющихся фотографий), обрабатывать фото и видео, редактировать тексты, искать рекламу в интернете, отвечать в директе, придумывать контент для постов,наполнять сайты нужной и актуальной для клиентов информацией.