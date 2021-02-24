markgubarev

Фрилансер, креативщик, плейбой, филантроп.

Уверенный пользователь ПК (Windows), владение навыками в Microsoft Office, CRM, Adobe, Sony Vegas.

Английский язык - уровень «выше среднего».

Русский язык - отличный уровень.

Навыки: ответственность за дело, организаторские способности, чувство юмора и индивидуальный подход ко всем ситуациям, быстрая обучаемость и усидчивость, коммуникабелен.

Обожаю работать с людьми, и проводить время за компьютером, совмещать тяжело, но можно!