markha_design

Создам стильный дизайн карточек товаров для Wildberries, Ozon или Яндекс Маркет.

Здравствуйте! Меня зовут Марха, я разрабатываю дизайн карточек для маркетплейсов и также являюсь веб-дизайнером. Специализируюсь на создании дизайна сайтов на Tilda - разрабатываю лендинги . Создаю инфографику для товаров с WB, OZON и Яндекс Маркет. Поработаю над правильным позиционированием Вашего товара, подчеркну важные для многих клиентов особенности товара. Отлично справлюсь с поиском информации и преимуществ для вашего товара, чтобы дизайн был максимально цепляющим и понятным. Если Вам нужна классная карточка или лендинг со стильным дизайном, то вы по адресу. Творческий и профессиональный подход к Вашим заданиям!Работаю до получения отличного результата!