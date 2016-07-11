markmarkov

Марк markmarkov

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенести товары в CMS (на англ.)

    $200

    Здравствуйте!  Необходимо перенести товары в CMS.  Информацию о товарах необходимо искать на англоязычных сайтах (переводить ничего не надо).  Навыки работы с CMS обязательны.  Работы много.  Оплата: ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модерация Facebook

    $300

    Есть группа в Facebook, информацию о которой необходимо раскидать по другим группам. Базовый английский - обязателен. Общение голосом, через Skype. Способ оплаты: перевод на банковскую карту, Яндекс.Деньги, Qiwi

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг на PhpQuery

    $110

    Надо поправить 3 парсера (на PhpQuery) и написать 1 новый.  Подробное тз при личном общении.   Опыт программирования на Php – от 5 лет.   Общение по скайп.   Оплата: ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка доски объявлений

    $999

    Необходимо немного доработать движок osclass.Также, есть готовые парсеры объявлений, но их надо поправить в некоторых местах. Обязательно: опыт программирования на PHP от 4-х лет. Оплата: перевод на карту банка

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект на PHP

    $200

    Есть open-source проект на PHP (доска объявлений). Необходимо внести правки согласно т.з., которое предоставлю в процессе общения. Требования: Опыт PHP от 4 летЗнание MVPBootstrap frameworkJquery (уверенно) + AjaxОпыт локализации

    AJAXBootstrapjQueryPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад