markmarkov

Здравствуйте! Необходимо перенести товары в CMS. Информацию о товарах необходимо искать на англоязычных сайтах (переводить ничего не надо). Навыки работы с CMS обязательны. Работы много. Оплата: ...
- $200Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Есть группа в Facebook, информацию о которой необходимо раскидать по другим группам. Базовый английский - обязателен. Общение голосом, через Skype. Способ оплаты: перевод на банковскую карту, Яндекс.Деньги, QiwiНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $110
Надо поправить 3 парсера (на PhpQuery) и написать 1 новый. Подробное тз при личном общении. Опыт программирования на Php – от 5 лет. Общение по скайп. Оплата: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $999
Необходимо немного доработать движок osclass.Также, есть готовые парсеры объявлений, но их надо поправить в некоторых местах. Обязательно: опыт программирования на PHP от 4-х лет. Оплата: перевод на карту банкаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Есть open-source проект на PHP (доска объявлений). Необходимо внести правки согласно т.з., которое предоставлю в процессе общения. Требования: Опыт PHP от 4 летЗнание MVPBootstrap frameworkJquery (уверенно) + AjaxОпыт локализацииВеб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Интегрировать CRMСистемное администрированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Надо разработать CRMВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад