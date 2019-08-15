markmartin

Максим markmartin

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Консультация

    Здравствуйте, есть молодой инфо сайт https://proinvesticii.com/. Хочу проконсультироваться по продвижению, как сделать, чтобы максимально быстро выйти в топ по нч и сч запросам. Может какие-то серые схемы узнать =)

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для WordPress

    Нужно создать сайт на WordPress Тематика финансы Приятный аккуратный дизайн Всё настроить, чтобы корректно отображался на разных устройствах - самое главное чтобы был адаптирован под мобильные устройства. Чистый код, быстро грузилcя. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад