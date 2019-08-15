markmartin

На сайте есть калькулятор https://proinvesticii.com/kalkulyator-investora/. Не нажимается кнопка рассчитать. Программист который писал скрипт не на связи. Нужно исправить.
Действие аккаунта приостановлено!
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Сайт на WordPress https://proinvesticii.com/ не открывается в некоторых регионах России. Только через прокси. Нужно определить проблему и устранить. Срочно!Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
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