markoselfie

Дизайнер, SMM, сторисмейкер

Всем привет. Меня зовут Марко. Я занимаюсь созданием дизайна для страниц инстаграм.

Предлагаю вам свои услуги:

- полное оформление страницы( макет постов, логотип, хайлайты, истории )

- советы по развитию ( за отзыв. Туда входят как красиво оформлять истории и т.д )

- посты на заказ

- занимаюсь вашей страницей

В чём мои преимущества?

- быстрое выполнение работы

- ни одного недовольного клиента

- владелец страницы инстаграм с которой зарабатываю

- обращаю внимание на мнение клиента

Заинтересованы в моих услугах? Пишите в личные сообщения.