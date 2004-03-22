markoselfie

Дизайнер, SMM, сторисмейкер
Всем привет. Меня зовут Марко. Я занимаюсь созданием дизайна для страниц инстаграм.
Предлагаю вам свои услуги:
- полное оформление страницы( макет постов, логотип, хайлайты, истории )
- советы по развитию ( за отзыв. Туда входят как красиво оформлять истории и т.д )
- посты на заказ
- занимаюсь вашей страницей
В чём мои преимущества?
- быстрое выполнение работы
- ни одного недовольного клиента
- владелец страницы инстаграм с которой зарабатываю
- обращаю внимание на мнение клиента
Заинтересованы в моих услугах? Пишите в личные сообщения.