Владимир Марков markov-vladimirmarkov-vladimir
47 летРоссия/Волгоград
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Фотография (Редактирование, ретушь, коллажи и др.)
Предметная фотосъемка, обтравка изображений, цветокоррекция, обработка,ретушь и подготовка фотографий к печати или каталогам, стилизация фотографий, сложная
замена фона, фотографии для фотобанков, визитки, листовки, верстка фотокниг
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Коллажи & Фотокниги 8157 просмотров
- Коллажи & Фотокниги 7146 просмотров
- Коллажи & Фотокниги 7157 просмотров
- Коллажи & Фотокниги 6146 просмотров
- Коллажи & Фотокниги 5122 просмотра
- Коллажи & Фотокниги 4150 просмотров
- Коллажи & Фотокниги 3126 просмотров
- Коллажи & Фотокниги 2145 просмотров
- Коллажи & Фотокниги 1144 просмотра
- Замена фона & Реставрация старых фото142 просмотра
- Black and White 1170 просмотров
- Свадебная фотография137 просмотров