Фотография (Редактирование, ретушь, коллажи и др.)

Предметная фотосъемка, обтравка изображений, цветокоррекция, обработка,ретушь и подготовка фотографий к печати или каталогам, стилизация фотографий, сложная

замена фона, фотографии для фотобанков, визитки, листовки, верстка фотокниг