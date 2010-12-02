markpiller

Требуется создать дизайн для iOS операционной системы (размер под iPhone 4 и iPhone 5) на основании предоставленного мокапа. Все контролы показанные в мокапе следует "зарисовать" как нативные iOS контроллы. Дизайн должен быть свежим, ярким, но ...
- Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт10 лет назад
Описание Приложения: -------------------------------- В приложении макет приложения. Идея приложения в том что пользователь может просматривать на карте маркеры с фотографиями размещенными другими пользователями. Когда размещается фото, оно "прикрепляется" к географическим координатам (маркеру). Также пользователь выбирает категорию для ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен11 лет назад
Проект состоит из верстки на основании дизайна состоящего около 20 страниц. 5 страниц повторяются с другим текстовым содержанием. Также присутствуют попапы на некоторых страницах. Техническое задание описано здесь: https://docs.google.com/a/themidnightcoders.com/document/d/1aODUk5jZItILB0Z_Kk_VxqVO-etrO2Zg7VT90LcjW8E/edit# Файлы с дизайном будут высланы напрямую фрилансерам откликнувшимся на ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать верстку HTML сайта на основании прикрепленного дизайна. Верстка и стилизация сайта должны быть выполнены через div/css. Рендеринг шрифтов следует реализовать через cufon (или аналогичная технология). Требуется полная совместимость с последними версиями следующих браузеров: Safari ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Требуется разработать анимацию/мультипликацию для видео аналогично примеру по сылке ниже: http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs&feature=player_embedded Стиль анимации должен быть такой же как и в видео. Зарисовки и скрипт для голоса за кадром (или же на экране) будет предоставлен. Анимация состоит не ...Анимация9 заявокЗакрыт13 лет назад