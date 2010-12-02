markpiller

Требуется разработать анимацию/мультипликацию для видео аналогично примеру по сылке ниже: http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs&feature=player_embedded Стиль анимации должен быть такой же как и в видео. Зарисовки и скрипт для голоса за кадром (или же на экране) будет предоставлен. Анимация состоит не ...