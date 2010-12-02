markpiller

Марк markpiller

 
49 летСША/Даллас
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн для мобильного чат приложения

    Требуется создать дизайн для iOS операционной системы (размер под iPhone 4 и iPhone 5) на основании предоставленного мокапа. Все контролы показанные в мокапе следует "зарисовать" как нативные iOS контроллы. Дизайн должен быть свежим, ярким, но ...

    iOS
    Дизайн мобильных приложений10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для мобильного приложения (геолокация)

    Описание Приложения: -------------------------------- В приложении макет приложения. Идея приложения в том что пользователь может просматривать на карте маркеры с фотографиями размещенными другими пользователями. Когда размещается фото, оно "прикрепляется" к географическим координатам (маркеру). Также пользователь выбирает категорию для ...

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка для веб-приложения (20+ страниц)

    Проект состоит из верстки на основании дизайна состоящего около 20 страниц. 5 страниц повторяются с другим текстовым содержанием. Также присутствуют попапы на некоторых страницах. Техническое задание описано здесь: https://docs.google.com/a/themidnightcoders.com/document/d/1aODUk5jZItILB0Z_Kk_VxqVO-etrO2Zg7VT90LcjW8E/edit# Файлы с дизайном будут высланы напрямую фрилансерам откликнувшимся на ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка HTML сайта

    Требуется создать верстку HTML сайта на основании прикрепленного дизайна. Верстка и стилизация сайта должны быть выполнены через div/css. Рендеринг шрифтов следует реализовать через cufon (или аналогичная технология). Требуется полная совместимость с последними версиями следующих браузеров: Safari ...

    JavascriptHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Анимация (мультипликация) для видео

    $250

    Требуется разработать анимацию/мультипликацию для видео аналогично примеру по сылке ниже: http://www.youtube.com/watch?v=BNHR6IQJGZs&amp;feature=player_embedded Стиль анимации должен быть такой же как и в видео. Зарисовки и скрипт для голоса за кадром (или же на экране) будет предоставлен. Анимация состоит не ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$225
10 баллов
10 лет назад
Верстка HTML сайта
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Задание выполненно профессионально и во время. Качественная верстка, доволен результатом.
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TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для мобильного приложения (геолокация)
Серьезный заказчик. Было очень приятно поработать, будьте бдительны, Марк привык работать с профессионалами, если вы таким не являетесь - не тратьте его время. Спасибо.
Качественно выполнил задание, дизайн соответствует требованием.
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