Марк. Web разработка и не только.

Шлякман Марк Яковлевич

Мужчина

+7 (916) 156-23-61

+7 (495) 512-37-08

[email protected] — желаемый способ связи

Skype: mark222_work

Проживает: Москва

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к командировкам

Информационные технологии, интернет, телеком

• Программирование, Разработка

• Консалтинг, Аутсорсинг

• Управление проектами

Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа

График работы: полный день, сменный график, удаленная работа

Опыт работы —17 лет 1 месяц

РДТЕХ

Москва, www.rdtex.ru

Руководитель направления

Технический архитектор проектов.

Руководитель разработки корпоративных порталов (5 разработчиков)

Участие в проектах по созданию корпоративных порталов в фирме "ПРАЙМ ГРУП"

и Центральном банке, в качестве технического архитектора.

Август 2008 — Сентябрь 2011

3 года 2 месяца

ИНЭК-АС

Москва

Ведущий разработчик

Разработка web-проектов.

Оформление документации

Подготовка презентаций

Участие в разработке проекта по учету недвижимости для правительства Москвы в

качестве ведущего разработчика.

Июнь 2007 — Август 2008

1 год 3 месяца

ОЛМА Медиа Групп, ЗАО

Москва, www.olmamedia.ru

Senior Java Developer

Руководитель группы разработчиков (3 разработчика)

Обязанности:

• Подготовка технических заданий;

• Разработка сайтов.

Октябрь 2005 — Июнь 2007

1 год 9 месяцев

Эльбрус -2000

Москва

Ведущий программист (Team Leader)

Java, JSP, Javascript, Oracle

Разработка Web – приложений.

Разработка универсальных средств многоразового пользования (движков).

Техническое руководство разработками (3 разработчика)

Разработка системы приема и обработки сообщений для Аэрофлота.

Январь 2001 — Сентябрь 2005

4 года 9 месяцев

Credo L.T.D

Израиль

Ведущий разработчик

Java, JSP, Javascript, Oracle, PHP

Разработка средств для создания

прикладных аппликаций на Java.

Генерация документов XML.

Интерпретатор

документов XML c

использованием Swing.

Преобразование XML в SQL

для работы

с базой данных.

Сервер базы данных, на основе

документов XML.

Создание Web - сайтов.

Февраль 1999 — Январь 2001

2 года

Sungard Bisiness Integration

Израиль

Программист

Java, Oracle

Разработка банковского программного обеспечения.

Разработка корпоративного портала предприятия.

Образование

Высшее

1981

Воронежский университет

Математический, Математик

Тесты, экзамены

2015

Oracle Weblogic 11g System Administrator

Oracle, Weblogic System Administrator

2014

Oracle ADF 1Z0-554

Oracle, Разработка ПО

2014

Oracle WebCenter 1Z0-541

Oracle, Разработка ПО

2013

Oracle WebCenter Fast Start Training

ФОРС, Разработка ПО

1998

Oracle DataBase

Oracle, Разработка ПО

Электронные сертификаты

2015

Oracle Weblogic System Administrator

2014

Oracle ADF

Oracle Webcenter Portal

2013

Oracle WebCenter Fast Start Training

1998

Oracle DataBase

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Украинский — свободно владею

Навыки

Java JavaScript HTML MySQL CSS XML MS SQL Linux Eclipse JSP Java EE SQL ORACLE JQuery Подготовка презентаций Ajax JSON SVN PostgreSQL ООП Управление проектами Oracle ADF Spring Hibernate Multithreading Web Service Weblogic JBoss JUnit Maven

Дополнительная информация

Рекомендации

Ананьева

Ольга (Главный специалист). 89166457388

Обо мне

Хобби - шахматы, вождение, плавание.