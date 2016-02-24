Шлякман Марк Яковлевич
Мужчина
+7 (916) 156-23-61
+7 (495) 512-37-08
[email protected] — желаемый способ связи
Skype: mark222_work
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам
Информационные технологии, интернет, телеком
• Программирование, Разработка
• Консалтинг, Аутсорсинг
• Управление проектами
Занятость: полная занятость, частичная занятость, проектная работа
График работы: полный день, сменный график, удаленная работа
Опыт работы —17 лет 1 месяц
РДТЕХ
Москва, www.rdtex.ru
Руководитель направления
Технический архитектор проектов.
Руководитель разработки корпоративных порталов (5 разработчиков)
Участие в проектах по созданию корпоративных порталов в фирме "ПРАЙМ ГРУП"
и Центральном банке, в качестве технического архитектора.
Август 2008 — Сентябрь 2011
3 года 2 месяца
ИНЭК-АС
Москва
Ведущий разработчик
Разработка web-проектов.
Оформление документации
Подготовка презентаций
Участие в разработке проекта по учету недвижимости для правительства Москвы в
качестве ведущего разработчика.
Июнь 2007 — Август 2008
1 год 3 месяца
ОЛМА Медиа Групп, ЗАО
Москва, www.olmamedia.ru
Senior Java Developer
Руководитель группы разработчиков (3 разработчика)
Обязанности:
• Подготовка технических заданий;
• Разработка сайтов.
Октябрь 2005 — Июнь 2007
1 год 9 месяцев
Эльбрус -2000
Москва
Ведущий программист (Team Leader)
Java, JSP, Javascript, Oracle
Разработка Web – приложений.
Разработка универсальных средств многоразового пользования (движков).
Техническое руководство разработками (3 разработчика)
Разработка системы приема и обработки сообщений для Аэрофлота.
Январь 2001 — Сентябрь 2005
4 года 9 месяцев
Credo L.T.D
Израиль
Ведущий разработчик
Java, JSP, Javascript, Oracle, PHP
Разработка средств для создания
прикладных аппликаций на Java.
Генерация документов XML.
Интерпретатор
документов XML c
использованием Swing.
Преобразование XML в SQL
для работы
с базой данных.
Сервер базы данных, на основе
документов XML.
Создание Web - сайтов.
Февраль 1999 — Январь 2001
2 года
Sungard Bisiness Integration
Израиль
Программист
Java, Oracle
Разработка банковского программного обеспечения.
Разработка корпоративного портала предприятия.
Образование
Высшее
1981
Воронежский университет
Математический, Математик
Тесты, экзамены
2015
Oracle Weblogic 11g System Administrator
Oracle, Weblogic System Administrator
2014
Oracle ADF 1Z0-554
Oracle, Разработка ПО
2014
Oracle WebCenter 1Z0-541
Oracle, Разработка ПО
2013
Oracle WebCenter Fast Start Training
ФОРС, Разработка ПО
1998
Oracle DataBase
Oracle, Разработка ПО
Электронные сертификаты
2015
Oracle Weblogic System Administrator
2014
Oracle ADF
Oracle Webcenter Portal
2013
Oracle WebCenter Fast Start Training
1998
Oracle DataBase
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Украинский — свободно владею
Навыки
Java JavaScript HTML MySQL CSS XML MS SQL Linux Eclipse JSP Java EE SQL ORACLE JQuery Подготовка презентаций Ajax JSON SVN PostgreSQL ООП Управление проектами Oracle ADF Spring Hibernate Multithreading Web Service Weblogic JBoss JUnit Maven
Дополнительная информация
Рекомендации
Ананьева
Ольга (Главный специалист). 89166457388
Обо мне
Хобби - шахматы, вождение, плавание.