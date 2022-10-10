marksmirnow

Марк marksmirnow

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Из кладовщика в Веб-разработчика. Верстка. Рерайтинг / копирайтинг.

Прохожу обучение по программированию в школе RSSchool.

Также интересна работа с текстом.

Отвественность.

  • внимательно выслушаю Ваши пожелания
  • не нарушу сроков
  • готов приступить прямо сейчас
Навыки:

  • уверенный пользователь ПК, слепая печать
  • HTML5, CSS3, JavaScript
  • Украинский язык - свободное владение
  • Английский язык - pre-intermediate
Хобби: музыка, спорт, кино, литература.

Для связи:

Телеграм: @marksmirnow

Mail: [email protected]

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