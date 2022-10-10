Из кладовщика в Веб-разработчика. Верстка. Рерайтинг / копирайтинг. Прохожу обучение по программированию в школе RSSchool. Также интересна работа с текстом. Отвественность. внимательно выслушаю Ваши пожелания

не нарушу сроков

готов приступить прямо сейчас Навыки: уверенный пользователь ПК, слепая печать

HTML5, CSS3, JavaScript

Украинский язык - свободное владение

Английский язык - pre-intermediate Хобби: музыка, спорт, кино, литература. : музыка, спорт, кино, литература. Для связи: Телеграм: @marksmirnow Mail: [email protected] Портфолио - СКОРО!

Я против войны в Украине !