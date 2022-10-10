Из кладовщика в Веб-разработчика. Верстка. Рерайтинг / копирайтинг.
Прохожу обучение по программированию в школе RSSchool.
Также интересна работа с текстом.
Отвественность.
- внимательно выслушаю Ваши пожелания
- не нарушу сроков
- готов приступить прямо сейчас
- уверенный пользователь ПК, слепая печать
- HTML5, CSS3, JavaScript
- Украинский язык - свободное владение
- Английский язык - pre-intermediate
Для связи:
Телеграм: @marksmirnow
Mail: [email protected]
Портфолио - СКОРО!
Я против войны в Украине!