Переводы с/на английский, ведение бизнес переписки, перевод технических текстов, а также текстов общей тематики. Корректировка, форматирование, набор

Закончила курсы английского языка в мальтийском университете, уровень С1 (advanced), есть диплом. Работала на нескольких предприятиях в качестве переводчика технических тестов (документация, мануалы), вела бизнес переписку с европейскими партнерами, также в мои обязанности входили живые переводы, в том числе по скайпу.