marlfox

Зульмира Болдырева marlfox

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
https://mirkardio.ru
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Доработка интернет-магазина на WP
Спасибо за интересный проект. Четкое ТЗ и оплата в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Хороший исполнитель, все работы выполнил. Но с интеграцией мойсклад не сложилось, до сих пор пытаемся настроить.
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