Добрый день! Купила платную версию WooMS XT (Extra), сделали интеграцию с мойсклад, но при синхронизации товар неправильно отображается в остатках - или неправильное количество, или его 0, или нет цены. Настроить правильное отображение вариативных товаров на сайте.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $70
Нужно доработать интернет магазин на WP [url=https://beyondmoscow.com/%C2%A0-]https://beyondmoscow.com/ -[/url] доработать визуальную часть по ТЗ и конкуренту, настроить интеграцию с "мой склад" (установили, но почему-то не работает синхронизация), сделать интеграцию с системой оплаты на сайте (сбер-эквайринг) и ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Аудит страницы и ца, анализ конкурентов, на основании полученных данных создание контент-плана - статьи, сторис, время публикаций и т.д. Подробности в личку.Социальные сети (SMM и SMO)38 заявокЗакрыт3 года назад
· Разрабатывать и реализовывать контент-стратегию для бренда; · Регулярно анализировать и внедрять тренды fashion-индустрии и SMM; · ...Социальные сети (SMM и SMO)37 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно на базе WP создать интернет-магазин одежды, подключить сервисы доставки и онлайн-кассу, интегрировать "мой склад". ТЗ нет, будем делать уникализированную копию "как у конкурентов".Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу профессионала в области продвижения Instagram-канала, направление - одежда. 1. Требуется аудит группы Instagram, подсказать где и что можно улучшить. 2. Провести аудит и настроить рекламный аккаунт в Facebook. 3. Настроить таргетированную рекламу, с целью увеличить продажи. Никаких ботов и прочих ...Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен программист-верстальщик, который перенесет сайт с netcat на WordPress без потери данных, структуры, ссылочной массы и т.д. 1Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен верстальщик/программист, который сможет исправить ошибки на сайте https://mirkardio.ruHTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен верстальщик/программист, который сможет исправить ошибки на сайте https://mirkardio.ru, обновить дизайн.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать редизайн сайта [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fmirkardio.ru]mirkardio.ru[/url], который был создан по шаблону вордпресс. Нужно изменить дизайн главной страницы, логотип, шапку, слайдер, добавить новые кнопки/иконки, сделать красивый внешний вид. Плюс 2 внутренние страницы - 1 рубрика и 1 на статью.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт6 лет назад