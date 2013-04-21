ОБРАЗОВАНИЕ
1995-2000
Волжский гуманитарный институт
Волгоградского Государственного Университета (очное отделение)
Специальность: «Лингвистика».
Квалификация: «Филолог. Преподаватель. Переводчик.» Немецкий язык
ОПЫТ
2000 – 2008. Отдел международного сотрудничества
Волжской торгово-промышленной палаты (г. Волжский)
Внештатный переводчик (немецкий язык)
Перевод текстов различного характера, в т.ч. технической документации, документов для выезда в Германию, писем, справок
2000 – 2006 Волжский гуманитарный институт
Волгоградского Государственного Университета
Ассистент кафедры немецкой филологии
(преподаватель немецкого языка)
ПК: уверенный пользователь, безлимитный скоростной интернет
онлайн обычно с 9.00 до 17.00 мск, иногда до 22.00
ПЕРЕВОД - 150-300 руб.(5-10 у.е.) страница (1800 знаков с пробелами)
ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (рерайт) интересных статей с немецкоязычных сайтов - 60 руб. (2 у.е.) - 1000 зн. с проб.
e-mail [email protected]
ICQ 667656447