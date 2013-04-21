Дипломированный переводчик. Немецкий язык.

ОБРАЗОВАНИЕ

1995-2000

Волжский гуманитарный институт

Волгоградского Государственного Университета (очное отделение)

Специальность: «Лингвистика».

Квалификация: «Филолог. Преподаватель. Переводчик.» Немецкий язык

ОПЫТ

2000 – 2008. Отдел международного сотрудничества

Волжской торгово-промышленной палаты (г. Волжский)

Внештатный переводчик (немецкий язык)

Перевод текстов различного характера, в т.ч. технической документации, документов для выезда в Германию, писем, справок

2000 – 2006 Волжский гуманитарный институт

Волгоградского Государственного Университета

Ассистент кафедры немецкой филологии

(преподаватель немецкого языка)

ПК: уверенный пользователь, безлимитный скоростной интернет

онлайн обычно с 9.00 до 17.00 мск, иногда до 22.00

ПЕРЕВОД - 150-300 руб.(5-10 у.е.) страница (1800 знаков с пробелами)

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (рерайт) интересных статей с немецкоязычных сайтов - 60 руб. (2 у.е.) - 1000 зн. с проб.

e-mail [email protected]

ICQ 667656447