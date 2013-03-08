создание дизайна сайтов, логотипов а также полиграфии
Pаботаю как полностью удаленно так и рад лично встретится с Вами в удобном для вас месте.
Предерживаюсь мнения, что сайт, в первую очередь — это бизнес инструмент. Его цель — привлечение клиентов.
Вы получаете тот результат, на который рассчитываете и привсем - за приемлеммую стоимость :)
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Портфолио
- Сайт брокерской фирмы «Доверие»303 просмотра
- «Хай-фай зона»378 просмотров
Баннеры
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от $500
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $4500
от 4 дней
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Презентации
нет отзывов
от $500
от 1 дня
нет рейтинга