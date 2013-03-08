создание дизайна сайтов, логотипов а также полиграфии

Pаботаю как полностью удаленно так и рад лично встретится с Вами в удобном для вас месте.

Предерживаюсь мнения, что сайт, в первую очередь — это бизнес инструмент. Его цель — привлечение клиентов.

Вы получаете тот результат, на который рассчитываете и привсем - за приемлеммую стоимость :)