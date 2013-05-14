Дизайн студия - Marovaki design
Айдентика - логотипы, фирменные стили, брендбуки.
Полиграфический дизайн - буклеты, брошюры, флаеры, листовки. плакаты и многое другое.
Дизайн упаковки - разработка концепции и дизайна линейки продукции
Дизайн презентаций и отчетов
и многое другое
Разработка стиля для кафе и ресторанов.
Дизайн и верстка меню.
Оплата.
Яндекс-деньги, Webmoney или денежный перевод.
Работаю по предоплате 50%.
Схема работы.
1. Предварительное ознакомление с проектом. Оговариваем бюджет сроки и детали сотрудничества.
2. Выбор исполнителем в тендере или приватный проект.
3. Предоплата 50% - Электронные деньги или денежный перевод.
4. Выполнение проекта - предоставление эскизов.
5. Внесение правок и доработок. Утверждение выбранного варианта.
6. Оплата оставшейся суммы -50%
7. Передача исходников в нужном вам формате. Только после полной оплаты.
8. Отзыв о сотрудничестве.
Если вам нужна допечатная подготовка или лучше предупредить об этом заранее во избежание срыва сроков.
Если по какой либо причине были предоставлены варианты и ни один не устроил заказчика при соблюдении ТЗ,
дополнительные варианты сверх оговоренных заранее оплачиваются отдельно.
Предоплата не возвращается если работа над проектом начата.
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Связь со мной.
Через личные сообщения на сайте.
e-mail: [email protected]
ICQ: 470455133
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