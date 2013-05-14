Только лучший дизайн от Marovaki

Дизайн студия - Marovaki design

Айдентика - логотипы, фирменные стили, брендбуки.

Полиграфический дизайн - буклеты, брошюры, флаеры, листовки. плакаты и многое другое.

Дизайн упаковки - разработка концепции и дизайна линейки продукции

Дизайн презентаций и отчетов

и многое другое

Разработка стиля для кафе и ресторанов.

Дизайн и верстка меню.

Оплата.

Яндекс-деньги, Webmoney или денежный перевод.

Работаю по предоплате 50%.

Схема работы.

1. Предварительное ознакомление с проектом. Оговариваем бюджет сроки и детали сотрудничества.

2. Выбор исполнителем в тендере или приватный проект.

3. Предоплата 50% - Электронные деньги или денежный перевод.

4. Выполнение проекта - предоставление эскизов.

5. Внесение правок и доработок. Утверждение выбранного варианта.

6. Оплата оставшейся суммы -50%

7. Передача исходников в нужном вам формате. Только после полной оплаты.

8. Отзыв о сотрудничестве.

Если вам нужна допечатная подготовка или лучше предупредить об этом заранее во избежание срыва сроков.

Если по какой либо причине были предоставлены варианты и ни один не устроил заказчика при соблюдении ТЗ,

дополнительные варианты сверх оговоренных заранее оплачиваются отдельно.

Предоплата не возвращается если работа над проектом начата.

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Связь со мной.

Через личные сообщения на сайте.

e-mail: [email protected]

ICQ: 470455133