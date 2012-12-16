Опыт работы:
Итальянская тур фирма «Лугарези»
Октябрь 2012
Сопровождала группу с Испании охотников.
Менеджер по продаже
апрель 2011г. – июнь 2012г.
Компания «РКС» (работа с двумя иностранными языками)
Киев
Моими обязанностями было:
• Перевод документов
• Введение переговоров и переписки с иностранными предприятиями
• Встреча с клиентами
• Перевод технических текстов
• Оформление документов для отправки за границу.
• Отправки
• Поиск клиентов и создание клиентской базы
Переводчик (Москва)
Март 2012 – Апрель 2012
Выставка МосБилд
Переводчик
июнь 2008г. - апрель 2009г.
Агентство переводов "Всесвіт"
Житомир
Моими обязанностями было:
• Перевод документов
• Перевод писем
Переводила на конференции по бизнес - партнерству Украины и Бразилии
Переводчик
июнь 2008г. - октябрь 2009г.
Агентство переводов "Інтерпроф"
Житомир
Моими обязанностями было:
• Перевод документов
Владение языками
Португальский, свободно
Испанский, свободно
Английский, продвинутый
Навыки:
Целеустремленная, инициативная, коммуникабельная, ответственная, хорошее владение ПК, настойчивая, умение работать в команде, пунктуальная, способна к обучению, умение вести переговоры.
Дополнительная информация:
Уровень зарплаты: 5000 грн.
Вид занятости: Не имеет значения
Желаемый регион: Киев