Перводчик

Опыт работы:

Итальянская тур фирма «Лугарези»

Октябрь 2012

Сопровождала группу с Испании охотников.

Менеджер по продаже

апрель 2011г. – июнь 2012г.

Компания «РКС» (работа с двумя иностранными языками)

Киев

Моими обязанностями было:

• Перевод документов

• Введение переговоров и переписки с иностранными предприятиями

• Встреча с клиентами

• Перевод технических текстов

• Оформление документов для отправки за границу.

• Отправки

• Поиск клиентов и создание клиентской базы

Переводчик (Москва)

Март 2012 – Апрель 2012

Выставка МосБилд

Переводчик

июнь 2008г. - апрель 2009г.

Агентство переводов "Всесвіт"

Житомир

Моими обязанностями было:

• Перевод документов

• Перевод писем

Переводила на конференции по бизнес - партнерству Украины и Бразилии

Переводчик

июнь 2008г. - октябрь 2009г.

Агентство переводов "Інтерпроф"

Житомир

Моими обязанностями было:

• Перевод документов

Владение языками

Португальский, свободно

Испанский, свободно

Английский, продвинутый

Навыки:

Целеустремленная, инициативная, коммуникабельная, ответственная, хорошее владение ПК, настойчивая, умение работать в команде, пунктуальная, способна к обучению, умение вести переговоры.

Дополнительная информация:

Уровень зарплаты: 5000 грн.

Вид занятости: Не имеет значения

Желаемый регион: Киев