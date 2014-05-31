marriusha

Гуськова marriusha

 
73 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
WSBLGroup
Павло 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
$300
10 баллов
9 лет назад
Создание интернет магазина по продаже БАД
Четко поставленная задача, оплата совершена в оговоренные сроки. Рекомендую как заказчика.
Очень понравилось сотрудничать с ребятами. Результат сотрудничества - интернет-магазин www.iCoralClub.com Работа выполнена качественно и в соотвтетствии с ТЗ. Сроки незначительно отличались от заявленных по причине большого объема работы, возникновения корректировок с моей стороны и стремлении Павло и его команды сделать качественный сайт. Проблем с коммуникацией не возникало. Рекомендую! Большое спасибо WSBLGroup за ответственность, обязательность, терпение и профессионализм! Буду рада новому сотрудничеству!
Ответный отзыв