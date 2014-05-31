Очень понравилось сотрудничать с ребятами.
Результат сотрудничества - интернет-магазин www.iCoralClub.com
Работа выполнена качественно и в соотвтетствии с ТЗ.
Сроки незначительно отличались от заявленных по причине большого объема работы, возникновения корректировок с моей стороны и стремлении Павло и его команды сделать качественный сайт.
Проблем с коммуникацией не возникало.
Рекомендую!
Большое спасибо WSBLGroup за ответственность, обязательность, терпение и профессионализм!
Буду рада новому сотрудничеству!