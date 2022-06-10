Сайты на Tilda

4 причины выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Современность и лаконичность. Слежу за трендами web-дизайна передовых компаний и применяю это в работе.

3. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

4. Ваши корректировки. Готова работать с вашей обратной связью, чтоы ожидание и результат соответствовали друг другу.

------

Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Люблю высокое качество и сервис, поэтому эти принципы - основа моей работы.

2. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

------

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

Мария Молчанова