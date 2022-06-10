4 причины выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Современность и лаконичность. Слежу за трендами web-дизайна передовых компаний и применяю это в работе.
3. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
4. Ваши корректировки. Готова работать с вашей обратной связью, чтоы ожидание и результат соответствовали друг другу.
------
Мои гарантии:
1. Работа выполняется в полном объёме. Люблю высокое качество и сервис, поэтому эти принципы - основа моей работы.
2. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
------
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.
Мария Молчанова