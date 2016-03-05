marseille78

Руслан marseille78

 
45 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, Less.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Twitter Bootstrap.

Аккуратный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

О себе:

Чёткое соблюдение сроков и договорённостей, качественная семантичная кроссбраузерная вёрстка по всем требованиям заказчика. Всегда на связи.

Контактные данные:

Skype: marseille78

Email: [email protected]

HTMLBootstrapjQuery
HTML-верстка
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$1/час
от $1от 1 дня
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