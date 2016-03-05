Навыки:
HTML5, CSS3, jQuery, Less.
Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Twitter Bootstrap.
Аккуратный код.
Соблюдение стандартов W3C.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
О себе:
Чёткое соблюдение сроков и договорённостей, качественная семантичная кроссбраузерная вёрстка по всем требованиям заказчика. Всегда на связи.
Контактные данные:
Skype: marseille78
Email: [email protected]
HTML-верстка
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