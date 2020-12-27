marshall333

Я занимаюсь настройкой рекламы в FB / Instagram.
Создам вашему бизнесу постоянный поток клиентов и помогу увеличить прибыль с
минимальным количеством затрат.
Инвестиции в таргет окупаются от 200%, в зависимости от ниши и продукта в целом.
Такая реклама подойдет всем, чей бизнес или услуги представлены в интернете, а
также, кто только хочет начать или уже работает на интернет площадке.
В мои услуги входит:
1. Настройка и ведение рекламы в FB / Instagram
2. Оптимизация рекламы
3. Тестирование
4. Консультации по оформлению сайта и соц. сетей
5. Создание фото и видео креативов
6. Аналитика и статистика
7. Создание воронок продаж
8. Отчетность каждый день о проделанной работа
Интересен ли вам постоянный поток клиентов в ваш проект?
Как связаться?
+380 - 975915741 - телефон/вайбер
Маrshall333 - телеграм