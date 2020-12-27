marshall333

Я занимаюсь настройкой рекламы в FB / Instagram.

Я занимаюсь настройкой рекламы в FB / Instagram.

Создам вашему бизнесу постоянный поток клиентов и помогу увеличить прибыль с

минимальным количеством затрат.

Инвестиции в таргет окупаются от 200%, в зависимости от ниши и продукта в целом.

Такая реклама подойдет всем, чей бизнес или услуги представлены в интернете, а

также, кто только хочет начать или уже работает на интернет площадке.

В мои услуги входит:

1. Настройка и ведение рекламы в FB / Instagram

2. Оптимизация рекламы

3. Тестирование

4. Консультации по оформлению сайта и соц. сетей

5. Создание фото и видео креативов

6. Аналитика и статистика

7. Создание воронок продаж

8. Отчетность каждый день о проделанной работа

Интересен ли вам постоянный поток клиентов в ваш проект?

Как связаться?

+380 - 975915741 - телефон/вайбер

Маrshall333 - телеграм