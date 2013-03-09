Огромное СПАСИБО Елене за отличную работу! Все выполнено очень профессионально и оперативно. Все, что для других исполнителей было невозможно в OpenCart, Елена реализовывала в кратчайшие сроки. Так же хочу поблагодарить за приятное общение и понимание. Буду обращаться снова, чего и всем рекомендую!