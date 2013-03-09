marsik608

Марина marsik608

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Натянуть верстку на CMS Opencart
Opencart
Очень довольна сотрудничеством с Мариной. Приятный в общении заказчик, тактичный, вежливый, с уважением относится к работе фрилансера. Оплата была получена сразу по окончании работы в полном объеме. Мои лучшие рекомендации!
Огромное СПАСИБО Елене за отличную работу! Все выполнено очень профессионально и оперативно. Все, что для других исполнителей было невозможно в OpenCart, Елена реализовывала в кратчайшие сроки. Так же хочу поблагодарить за приятное общение и понимание. Буду обращаться снова, чего и всем рекомендую!
Ответный отзыв
suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Необходима flash- карта проезда
Марина отличный заказчик. ТЗ, оплата - все вовремя. Рекомендую!
Благодарю за качественную и оперативную работу! Все выполнено в срок, пожелания возникшие в процессе были качественно и быстро воплощены.
Ответный отзыв