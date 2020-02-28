Занимаюсь копирайтингом, и заполнением сайтов. Также готов написать сценарий для видеороликов.
Пишу уже более 2-х лет. За это время выполнил около 2 тысяч заказов.
Ранее работал с крупным блогером, писал сценарии для видео на ютуб.
Подходящие тематики:
- Азартные игры;
- Компьютерные и мобильные игры;
- Софт;
- Бытовая техника.
Профиль в etxt: https://www.etxt.biz/marsmars2.html
Профиль на advego: https://advego.com/profile/guncarian/
Почта для контакта: [email protected]
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