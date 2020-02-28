Занимаюсь копирайтингом, и заполнением сайтов. Также готов написать сценарий для видеороликов.

Пишу уже более 2-х лет. За это время выполнил около 2 тысяч заказов.

Ранее работал с крупным блогером, писал сценарии для видео на ютуб.

Подходящие тематики:

Азартные игры;

Компьютерные и мобильные игры;

Софт;

Бытовая техника.

Могу рассмотреть и другие темы для работы. Перед выполнением всегда разбираюсь в вопросе и думаю, что будет интересно читателю.

Профиль в etxt: https://www.etxt.biz/marsmars2.html

Профиль на advego: https://advego.com/profile/guncarian/

Почта для контакта: [email protected]