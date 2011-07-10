Профессиональный фотограф

В 2003 году закончила НГТУ им. Алекссева по специальности "Финансовый менеджмент".

С 2009 года профессионально занимаюсь фотографией. Использую технику Canon.

В 2010 году окончила Школу творческой фотографии Ивана Куликова в г. Нижний Новгород.

Состою в Ассоциации Профессиональных Детских и Семейных Фотографов (ДИСФО).

Моё портфолио на ДИСФО: http://www.disfo.ru/profile/marso

Также с моими работами можно ознакомиться в моем блоге в ЖЖ: http://martynova-sofia.livejournal.com

Также оказываю услуги по редактированию и ретуши фотографий (цветокоррекция, глубокая ретушь, художественная ретушь и т.д.).

Работаю в программах Lightroom 3.0 и Photoshop CS4.

Цены на услуги варьируются в зависимости от объёма и сроков исполнения заказа.