Дизайн лого,фирменного стиля,и всей дизайнерской красоты.
Дизаааайн!:)
Работаю в:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Corel Draw
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Портфолио
- Монотипия203 просмотра
- Открытка (пример)191 просмотр
- Графика185 просмотров
- Дизайн МЕНЮ105 просмотров
- Иллюстрация167 просмотров
- Коллаж174 просмотра
- Иллюстрационный коллаж188 просмотров
- Wise EX167 просмотров
- Raspberry130 просмотров
- Лого арт галереи.347 просмотров
- Лого фирмы одежды.229 просмотров
- NAA108 просмотров
Логотипы и Знаки
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