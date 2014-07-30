marthakoval

Марта Коваль marthakoval

 
27 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайн лого,фирменного стиля,и всей дизайнерской красоты.

Дизаааайн!:)

Работаю в:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Corel Draw

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