martin_lancer

Вкратце о себе и что вам предлагаю.

Работаю в бизнесе давно, говорю свободно на 4-х языках (русский и украинский не в счет), еще на двух-трех языках могу объясниться. Работал в миссиях ООН, международных и национальных компаниях. Руководил проектами и программами. Обладаю навыками сбора, обработки и подачи информации. Составляю служебные инструкции, компетенции, описания процессов, технологий, коммерческие предложения, тендерную документацию с чертежами, диаграммами, схемами. Свободно ориентируюсь в строительной, нефтегазовой, военной тематике. Пишу, перевожу статьи, книги. Темы различные от политических и военных до бизнеса и социальных отношений. Очень люблю писать про на тему психологии, философии и т.д. Копирайтер, продвижение товаров и услуг, побуждаю людей к действию. Создаю боты, лэндинги, при необходимости - магазины в Tilda и Taplink. Работаю быстро и качественно, соблюдаю сроки и рамки приличия))).