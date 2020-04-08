martina_bln

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Привет! Меня зовут Марина Билан. Ко мне можно обращаться если вам нужен творческий подход к вашему делу. Хочу научиться создавать инстаграм контент, заняться СММ так как я творческая личность и я множество идей, которые хочу реализовать!

В реальной жизни я фотограф, опыт 2 года фотосъемки, любимый жанр фотографии: портрет)

Что я умею:

1. создавать крутые и стильные презентации.

2. Разрабатывать рекламные баннеры.

3. Разрабатывать логотипы и рекламные обращения.

4. Создавать оформления страниц инстаграм.

5. Пишу тексты. и посты под фото

всю творческую работу охотно сделаю))

Занимаюсь оформлением и ведением аккаунтов

В эту услугу входит :

Оформление шапки

Создание иконок для актуального

Оформление ленты

Обработка контента в фото и видео редакторах, я ведь фотограф))

Разработка уникального стиля

Создание рекламных макетов

Изменение аватарки

Написание уникальных текстов

Полное ведение аккаунта,директа, ответ на комментарии и создание креативов

Варианты оформления готовы в течении 4-5 дней