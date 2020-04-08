martina_bln

Привет! Меня зовут Марина Билан. Ко мне можно обращаться если вам нужен творческий подход к вашему делу. Хочу научиться создавать инстаграм контент, заняться СММ так как я творческая личность и я множество идей, которые хочу реализовать!
В реальной жизни я фотограф, опыт 2 года фотосъемки, любимый жанр фотографии: портрет)
Что я умею:
1. создавать крутые и стильные презентации.
2. Разрабатывать рекламные баннеры.
3. Разрабатывать логотипы и рекламные обращения.
4. Создавать оформления страниц инстаграм.
5. Пишу тексты. и посты под фото
всю творческую работу охотно сделаю))
Занимаюсь оформлением и ведением аккаунтов
В эту услугу входит :
Оформление шапки
Создание иконок для актуального
Оформление ленты
Обработка контента в фото и видео редакторах, я ведь фотограф))
Разработка уникального стиля
Создание рекламных макетов
Изменение аватарки
Написание уникальных текстов
Полное ведение аккаунта,директа, ответ на комментарии и создание креативов
Варианты оформления готовы в течении 4-5 дней