Росси Мартина martina_rosssimartina_rosssi
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Приветствую Вас в моем профиле!
Я архитектор, с более чем 5-ти лет профессионального опыта. Я работала в различных архитектурных студиях и у меня есть большой опыт во всех областях. Я разрабатываю архитектурные проекты жилых и общественных зданий, градостроительные проекты, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, 3D-моделирование и визуализация. Я работаю быстро и могу обеспечить качественные услуги по разумным ценам.
Я буду рада сотрудничать с Вами и получать новые впечатления.
Портфолио
- Margarita house212 просмотров
- Stillness house203 просмотра
- Дизайн интерьера235 просмотров
- Origami hotel215 просмотров