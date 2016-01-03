Приветствую Вас в моем профиле!

Я архитектор, с более чем 5-ти лет профессионального опыта. Я работала в различных архитектурных студиях и у меня есть большой опыт во всех областях. Я разрабатываю архитектурные проекты жилых и общественных зданий, градостроительные проекты, дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, 3D-моделирование и визуализация. Я работаю быстро и могу обеспечить качественные услуги по разумным ценам.

Я буду рада сотрудничать с Вами и получать новые впечатления.