martinpaleo

[b]Проблема[/b] Большое количество страниц сайта грузятся очень долго. [b]Подробности[/b] В основном задержки связана с фильтром (до момента кэширования страницы), брендами и подобными страницами где есть товары. Большое количество категорий построено на динамических категориях, которые являются своего рода фильтрами. Основная ...