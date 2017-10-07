martinpaleo

[b]Проблема[/b] Большое количество страниц сайта грузятся очень долго. [b]Подробности[/b] В основном задержки связана с фильтром (до момента кэширования страницы), брендами и подобными страницами где есть товары. Большое количество категорий построено на динамических категориях, которые являются своего рода фильтрами. Основная ...
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Привожу пару примеров: 1. Для НЕактивных позиции сделать шаблон, в котором: - нет кнопки оформления заказа или положить в корзину - заместо написано "нет в наличии"- ссылка, когда товар был активен ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ - сохраняется последняя значимая цена с ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо откорректировать верстку шаблона. Движок сайта Opencart 2. Подключить на сайте Bootstrap 3. Сделать адаптивную версию сайта. Шаблон переделывался из дефолтного шаблона, который использует bootstrap. Но сейчас bootstrap на сайте не используется. Нужна голосовая связь по skype с демонстрацией ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
В первую очередь знание движка opencart, php. В данный момент нужно заменить инструмент загрузки прайса. Задачи в перспективе а-ля оптимизировать запросы внутри базы, вывести в фильтрацию новые данные из прайса, немного переверстать карточку товара, дать рекомендации по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад