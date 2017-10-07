martinpaleo

Василий Балуев martinpaleo

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизация SQL запросов на WebAsyst

    [b]Проблема[/b] Большое количество страниц сайта грузятся очень долго.   [b]Подробности[/b] В основном задержки связана с фильтром (до момента кэширования страницы), брендами и подобными страницами где есть товары. Большое количество категорий построено на динамических категориях, которые являются своего рода фильтрами. Основная ...

    WebasystSQL
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа с bitrix, периодические задачи

    Привожу пару примеров: 1. Для НЕактивных позиции сделать шаблон, в котором: - нет кнопки оформления  заказа или положить в корзину - заместо написано "нет в наличии"- ссылка, когда товар был активен ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ - сохраняется последняя значимая цена с ...

    БитриксКарточки товаров
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить верстку сайта Opencart 2

    Необходимо откорректировать верстку шаблона. Движок сайта Opencart 2. Подключить на сайте Bootstrap 3. Сделать адаптивную версию сайта. Шаблон переделывался из дефолтного шаблона, который использует bootstrap. Но сейчас bootstrap на сайте не используется. Нужна голосовая связь по skype  с демонстрацией ...

    OpenCartВерстка сайтаBootstrapВерстка шаблона
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поддержка работы сайта на opencart, периодические задачи

    В первую очередь знание движка opencart, php. В данный момент нужно заменить инструмент загрузки прайса. Задачи в перспективе а-ля оптимизировать запросы внутри базы, вывести в фильтрацию новые данные из прайса, немного переверстать карточку товара, дать рекомендации по ...

    PHPOpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад