Коллажная анимация и стоп-моушен
Создаю коллажи и стоп-моушен ролики, которые можно использовать как обложку вашего продукта, картинку для поста в Инстаграмм и не только. Могу помочь с поиском стиля, можно по новому оформить вашу страницу в соц сетях, можно использовать мои коллажи для оформления сайта. Вариантов очень много.
Буду рада сотрудничать и обсуждать ваши идеи и предложения)
Inst: martirosyan_co
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Портфолио
- Коллажный сет 442 просмотра
- Коллажный сет 345 просмотров
- Игра фона и композиции38 просмотров
- Коллажный сет 237 просмотров
- Коллажный сет 158 просмотров
- Обложки для сториз в Инстаграмм35 просмотров
- Обложки для Drum Pads 2434 просмотра