Коллажная анимация и стоп-моушен

Создаю коллажи и стоп-моушен ролики, которые можно использовать как обложку вашего продукта, картинку для поста в Инстаграмм и не только. Могу помочь с поиском стиля, можно по новому оформить вашу страницу в соц сетях, можно использовать мои коллажи для оформления сайта. Вариантов очень много.

Буду рада сотрудничать и обсуждать ваши идеи и предложения)

Inst: martirosyan_co