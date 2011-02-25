Серафима, Вы талантлива и профессионал высшего порядка. Мы очень рады были сотрудничеству с Вами. Ваша каждая работа, как авторское произведение мастера, в искусстве. Пусть звёзды и звёздочки Вашего фантастического труда осыпают ваш волос, что бы сразу понятно было каждому - перед ним королева. Спасибо, за работу. Секретарь правления Союза Писателей России и Международной Ассоциации писателей и публицистов. Член-корреспондент РА. Главный редактор литературного журнала Союза Писателей. Владимир Крымский.