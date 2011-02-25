Владимир и Марина Крымские -замечательные , талантливые люди и прекрасные Заказчики.
Я довольна проектом и желаю всего доброго как заказчикам лично, так и всему коллективу и самому журналу "Проза с автографом" - http://rosproza.ru/.
СПАСИБО.
Серафима, Вы талантлива и профессионал высшего порядка.
Мы очень рады были сотрудничеству с Вами.
Ваша каждая работа, как авторское произведение мастера, в искусстве.
Пусть звёзды и звёздочки Вашего фантастического труда осыпают ваш волос, что бы сразу понятно было каждому - перед ним королева.
Спасибо, за работу.
Секретарь правления Союза Писателей России
и Международной Ассоциации писателей и публицистов.
Член-корреспондент РА.
Главный редактор литературного журнала Союза Писателей.
Владимир Крымский.