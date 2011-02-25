martishas

Марина martishas

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
Персонально для AlexsimA. Проза с автографом
Владимир и Марина Крымские -замечательные , талантливые люди и прекрасные Заказчики. Я довольна проектом и желаю всего доброго как заказчикам лично, так и всему коллективу и самому журналу "Проза с автографом" - http://rosproza.ru/. СПАСИБО.
Серафима, Вы талантлива и профессионал высшего порядка. Мы очень рады были сотрудничеству с Вами. Ваша каждая работа, как авторское произведение мастера, в искусстве. Пусть звёзды и звёздочки Вашего фантастического труда осыпают ваш волос, что бы сразу понятно было каждому - перед ним королева. Спасибо, за работу. Секретарь правления Союза Писателей России и Международной Ассоциации писателей и публицистов. Член-корреспондент РА. Главный редактор литературного журнала Союза Писателей. Владимир Крымский.
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