Высшее филологическое образование.

Опыт работы контент-менеджером на порталах СМИ - 5 лет. Сайты: smbc.ru, samara.ru

Предлагаю вам свои услуги:

1. Тексты:

а) рерайт статей/новостей практически любой тематики;

б) редактирование, вычитка текстов;

в) ознакомление и скомпановка в один текст материалов из разных источник (с указанием ссылок или без них - по требованию заказчика).

2. Расшифровка аудиозаписей;

Работаю по ПРЕДОПЛАТЕ не менее 25% от суммы заказа.

Стоимость работы:

Рерайтинг - 1$ (35 рублей) за 1000 знаков;.

Редактирование/Корректировка - 0,3$ (10,5 рублей) за 1000 знаков.

Копирайтинг: новости/статьи/обзоры - 4$ (140 рублей) за 1000 знаков.

В ДЕНЬ делаю 100% рерайт до 6 000 знаков (включительно). В месяц - до 120 000 знаков; всегда можно договориться об индивидуальном подходе!

Расшифровка аудиозаписей - 18$ за час (600 рублей). За 1 час расшифровываю 7-8 минут записи.

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Как мы работаем:

- Обсуждаем детали работы;

- Вы присылаете мне четкое ТЗ;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Переводите ПРЕДОПЛАТУ.

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E-mail для связи - [email protected]