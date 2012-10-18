Высшее филологическое образование.
Опыт работы контент-менеджером на порталах СМИ - 5 лет. Сайты: smbc.ru, samara.ru
Предлагаю вам свои услуги:
1. Тексты:
а) рерайт статей/новостей практически любой тематики;
б) редактирование, вычитка текстов;
в) ознакомление и скомпановка в один текст материалов из разных источник (с указанием ссылок или без них - по требованию заказчика).
2. Расшифровка аудиозаписей;
Работаю по ПРЕДОПЛАТЕ не менее 25% от суммы заказа.
Стоимость работы:
Рерайтинг - 1$ (35 рублей) за 1000 знаков;.
Редактирование/Корректировка - 0,3$ (10,5 рублей) за 1000 знаков.
Копирайтинг: новости/статьи/обзоры - 4$ (140 рублей) за 1000 знаков.
В ДЕНЬ делаю 100% рерайт до 6 000 знаков (включительно). В месяц - до 120 000 знаков; всегда можно договориться об индивидуальном подходе!
Расшифровка аудиозаписей - 18$ за час (600 рублей). За 1 час расшифровываю 7-8 минут записи.
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Как мы работаем:
- Обсуждаем детали работы;
- Вы присылаете мне четкое ТЗ;
- Выбираете меня исполнителем проекта;
- Переводите ПРЕДОПЛАТУ.
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E-mail для связи - [email protected]