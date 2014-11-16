Удаленная работа. Перевод с английского.

Образование: Специализированная школа, 2 курс Киевского Национального

Лингвистического Университета.Специальность: Переводчик английского языка. Опыт работы: Нет Доп. Навыки: Английский язык выше среднего, результаты теста IELTS– 5 – B 2 (в 2012г). Полгода в 2014 г. изучала язык в США. Выполняю переводы с английского и на английский, редактирование и корректировку текстов., английский — второй язык.

Связаться можно по почте [email protected]