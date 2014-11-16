martovskayajuli

Юли martovskayajuli

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Удаленная работа. Перевод с английского.

Образование: Специализированная школа,  2 курс Киевского Национального

Лингвистического Университета.Специальность: Переводчик английского языка. Опыт работы: Нет Доп. Навыки: Английский язык выше среднего, результаты теста IELTS– 5 – B 2 (в 2012г).  Полгода в 2014 г.  изучала язык в США.  Выполняю переводы с английского и на английский, редактирование и корректировку текстов., английский — второй язык. 

Связаться можно по почте   [email protected]

Переводы
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
#1560