marulevich_yulya

Дизайн сайтов и приложений / Графический дизайн
Привет! Меня зовут Юлия и я UX/UI дизайнер и графический дизайнер.
Немного о себе:
• 10 лет опыта работы графическим дизайнером (типография, стартап, фриланс)
• 1 год опыта в дизайне интерфейсов (продуктовая IT компания)
• 100+ довольных клиентов
Навыки:
• умею создавать красивые интерфейсы
• внимательно отношусь ко всем деталям при протезировании интерфейсов
• умею идти на компромиссы с заказчиком
• знаю когда нужно делать по гайдлайнам, а когда можно разработать новое решение
• умею работать с брендом
• знаю правила типографики, колористика, визуальной иерархии
• умею передавать макеты в разработку
Услуги:
• дизайн сайтов
• дизайн приложений
• графический дизайн (логотипы, фирменный стиль, баннеры, визитки)
Работаю в:
• Figma
• Photoshop
• Illustrator
Мое портфолио:
• сайт - http://marulevich.tilda.ws• dribbble - https://dribbble.com/yuliya_marulevic• behance - https://www.behance.net/abra_cadabra
Связаться со мной:
Telegram - @davainaty
E-mail - [email protected]
Буду рада сотрудничеству с вами!