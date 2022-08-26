marulevich_yulya

UX/UI дизайнер, графический дизайнер

Дизайн сайтов и приложений / Графический дизайн

Привет! Меня зовут Юлия и я UX/UI дизайнер и графический дизайнер.

Немного о себе:

• 10 лет опыта работы графическим дизайнером (типография, стартап, фриланс)

• 1 год опыта в дизайне интерфейсов (продуктовая IT компания)

• 100+ довольных клиентов

Навыки:

• умею создавать красивые интерфейсы

• внимательно отношусь ко всем деталям при протезировании интерфейсов

• умею идти на компромиссы с заказчиком

• знаю когда нужно делать по гайдлайнам, а когда можно разработать новое решение

• умею работать с брендом

• знаю правила типографики, колористика, визуальной иерархии

• умею передавать макеты в разработку

Услуги:

• дизайн сайтов

• дизайн приложений

• графический дизайн (логотипы, фирменный стиль, баннеры, визитки)

Работаю в:

• Figma

• Photoshop

• Illustrator

Мое портфолио:

• сайт - http://marulevich.tilda.ws• dribbble - https://dribbble.com/yuliya_marulevic• behance - https://www.behance.net/abra_cadabra

Связаться со мной:

Telegram - @davainaty

E-mail - [email protected]

Буду рада сотрудничеству с вами!